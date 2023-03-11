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У Запорізькій області діти травмувалися після детонації руків’я гранати

Постраждали 3-річний та 10-річний хлопчики.

У Запорізькій області діти травмувалися після детонації руків’я гранати

У селі Новоіванівка Запорізькій області двоє малолітніх дітей отримали мінно-вибухові травми, повідомили у Національній поліції.

Унаслідок детонації вибухонебезпечного предмету тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали двоє хлопчиків, 2012 та 2019 років народження.

Поліцейські встановили, що діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий подовжений предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував.

Оглянувши місце події та залишки вибухонебезпечного предмета, правоохоронці попередньо встановили, що це – руків’я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

Дітей доставили до медичного закладу обласного центру. Після огляду 3-річного малюка лікарі відпустили додому, а старшого хлопчика госпіталізували.

Правоохоронці закликають громадян самим бути пильними і обережними та пояснювати дітям те, що не можна чіпати підозрілі предмети. Про виявлення подібних небезпечних знахідок одразу ж слід повідомляти відповідні профільні служби за номерами 101 або 102. До приїзду спеціалістів, за можливості, слід позначити місце виявлення предмету за допомогою підручних засобів та відійти на максимально безпечну відстань.

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Нагадаємо, житель села Благодатне Херсонської області загинув внаслідок вибуху гранати, яку він приніс додому.

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