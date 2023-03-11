Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
У Гамбурзі застрелили щонайменше 6 людей, нападник може бути серед загиблих, – ЗМІ
У Гамбурзі застрелили щонайменше 6 людей, нападник може бути серед загиблих, – ЗМІ
У Гамбурзі нападник вчинив стрілянину в центрі Свідків Єгови. Є жертви (оновлено)
У Гамбурзі нападник вчинив стрілянину в центрі Свідків Єгови. Є жертви (оновлено)
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві йде сильний дощ, водіїв просять бути уважними

Місця можливих підтоплень моніторять служби «Київавтодору».

У Києві йде сильний дощ, водіїв просять бути уважними

У суботу, 11 березня, в столиці йтиме сильний дощ, через що служби «Київавтодору» вийшли на посилене чергування.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Місця можливих підтоплень моніторять гідрослужби «Київавтодору». За потреби техніка чергуватиме на місцях», – йдеться в повідомленні.

Загалом «Київавтодор» має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки зливовостоків. У КМДА також просять водіїв бути уважними на мокрому покритті, дотримуватись швидкісного режиму.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що станом на 11 березня у Києві без опалення перебувають 8% споживачів. Така ситуація викликана російським ракетним обстрілом, який стався 9 березня.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також