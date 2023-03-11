У Києві йде сильний дощ, водіїв просять бути уважними

У суботу, 11 березня, в столиці йтиме сильний дощ, через що служби «Київавтодору» вийшли на посилене чергування.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Місця можливих підтоплень моніторять гідрослужби «Київавтодору». За потреби техніка чергуватиме на місцях», – йдеться в повідомленні.

Загалом «Київавтодор» має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки зливовостоків. У КМДА також просять водіїв бути уважними на мокрому покритті, дотримуватись швидкісного режиму.

Нагадаємо, що станом на 11 березня у Києві без опалення перебувають 8% споживачів. Така ситуація викликана російським ракетним обстрілом, який стався 9 березня.