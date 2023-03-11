Окупанти за добу обстріляли цивільну інфраструктуру в районі більше 20 населених пунктів на Запоріжжі

Надійшли 19 повідомлень про руйнування будинків або квартир громадян та об’єктів інфраструктури.

За минулу добу, 10 березня, у Запорізькій області російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 21 населеного пункту.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

“На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 134 обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Малинівка, Гуляйпільське, Червоне, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Святопетрівка, Староукраїнка, Мала Токмачка, Чарівне, Малі Щербаки, Кам'янське, Степове, Приморське, Плавні, Юрківка, Таврійське.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

Нагадаємо, Сили оборони за добу ліквідували більше тисячі російських окупантів. Також знищені 10 танків, 20 ББМ та 8 артилерійських систем.