Уряд виділив 5 млн грн з резервного фонду на відновлення об’єктів енергетики

Йдеться про експериментальний проєкт із будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури.

Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету 5 млн грн на відновлення об’єктів енергетики.

Про це йдеться в телеграм-каналі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Кошти спрямують на реалізацію експериментального проєкту з будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури. Їх отримає Державне агентство відновлення та розвитку, яке працюватиме в координації з Міненерго, ДСНС, Генштабом ЗСУ та операторами критичної інфраструктури.

"Мета – відновлювати об’єкти енергетики так, щоб вони відповідали вимогам безпеки воєнного часу. Очікуємо вже найближчим часом побачити конкретні результати цієї роботи", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, на Одещині ремонт енергомереж закінчать у середині березня.

Тим часом у Міненерго заявили про гостру потребу у високовольтному обладнанні.