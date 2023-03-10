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Уряд виділив 5 млн грн з резервного фонду на відновлення об’єктів енергетики

Йдеться про експериментальний проєкт із будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури.

Уряд виділив 5 млн грн з резервного фонду на відновлення об’єктів енергетики
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету 5 млн грн на відновлення об’єктів енергетики.

Про це йдеться в телеграм-каналі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Кошти спрямують на реалізацію експериментального проєкту з будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури. Їх отримає Державне агентство відновлення та розвитку, яке працюватиме в координації з Міненерго, ДСНС, Генштабом ЗСУ та операторами критичної інфраструктури.

"Мета – відновлювати об’єкти енергетики так, щоб вони відповідали вимогам безпеки воєнного часу. Очікуємо вже найближчим часом побачити конкретні результати цієї роботи", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, на Одещині ремонт енергомереж закінчать у середині березня.

Тим часом у Міненерго заявили про гостру потребу у високовольтному обладнанні.

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