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Постпред МВФ заявив, що питання підвищення тарифів на енергоносії в Україні будуть розглядати після закінчення війни

"Важливо буде виділити достатні та адресні ресурси для захисту вразливих домогосподарств", - зауважив Ваграм Степанян.

Постпред МВФ заявив, що питання підвищення тарифів на енергоносії в Україні будуть розглядати після закінчення війни
Фото: publika.md

Підвищення тарифів на енергоносії в Україні для забезпечення окупності витрат будуть розглядати після закінчення війни.

Про це повідомив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За словами Степаняна, відповідні реформи та заходи в енергетичному секторі передбачені у новій чотирирічній програмі розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), але їх реалізовуватимуть на другому етапі програми після закінчення війни з Росією.

Постпред МВФ зауважив, що влада України висловила "прихильність до реалізації своєчасної та амбітної програми реформ, спрямованої на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які були ускладнені війною". 

"Вони усвідомлюють, що це передбачатиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному газових ринках. Крім того, забезпечення стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов'язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на енергоносії для забезпечення окупності витрат. У той же час важливо буде виділити достатні та адресні ресурси для захисту вразливих домогосподарств", - зазначив Степанян.

Постпред МВФ також прокоментував встановлений ліміт (60 млрд грн) фінансування спеціальних зобов’язань державних енергокомпаній з бюджету. За словами Степаняна, це не "жорсткий ліміт, який обмежував би можливість влади використовувати бюджетний ресурс для імпорту газу у разі гострої потреби".

"Цю цифру слід розглядати як коригувальник цілі бюджетного балансу, який дасть владі простір для задоволення потенційного тиску щодо витрат, у тому числі щодо закупівлі газу або компенсацію спецобов’язків, але за умови наявності фінансування", - додав Степаняна.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону буде без змін.

Згодом заступник міністра енергетики Фарід Сафаров повідомив, що рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення доведеться схвалити, інакше українська енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими.

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