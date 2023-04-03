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До українського бюджету надійшов перший транш від МВФ у розмірі $2,7 млрд

Наша держава отримала кошти за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування.

До українського бюджету надійшов перший транш від МВФ у розмірі $2,7 млрд
Фото: publika.md

3 квітня до загального фонду державного бюджету України надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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Наша держава отримала кошти за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), що в загальному розмірі становить $15,6 млрд.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, завдяки наданим коштам вдасться забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету.

Нагадаємо, минулого тижня виконавча рада МВФ погодила старт нової програми підтримки для України в розмірі $15,6 млрд.

У програмі фінансування України від МВФ візьме участь Литва.

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