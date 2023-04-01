В Україні сьогодні почав діяти закон про е-резидентство

Іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет в онлайні.

Відсьогодні в Україні почав діяти закон про е-резидентство, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Незабаром відбудеться тестування проєкту для держорганів, а після затвердження всієї необхідної додаткової нормативно-правової бази іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет в онлайні.

Зараз команда Мінцифри разом з НБУ, МЗС, Мін’юстом, МВС, СБУ та Державною податковою службою працюють над нормативно-правовою базою, яка дозволить запустити проєкт повноцінно.

Крім того, органи влади протестують сервіс, за допомогою якого іноземці зможуть подавати заявку на отримання статусу е-резидента.

“Після завершення тестування плануємо залучити близько 1000 е-резидентів. Очікуємо на надання останнього дозволу від НБУ, який допоможе запустити проєкт повноцінно. Ідеться про можливість для е-резидентів переказувати кошти на власний рахунок за кордоном у валюті. Для українського бюджету проєкт нестиме додаткові прибутки”, − зазначив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Запуск проєкту е-резидентства дозволить іноземцям:

ставати підприємцями в Україні онлай;

дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;

підписувати документи електронним підписом;

дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;

сплачувати податки на пільгових умовах.

Згідно із законом, е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні. Це означає, що е-резиденти надаватимуть послуги виключно іншим іноземцям.

Громадяни Росії та країн, що входять у «сірий» чи «чорний» список FATF, стати е-резидентами не зможуть.

Нагадаємо, у 2022 році IT-індустрія сплатила до бюджету України 32,2 млрд гривень податків. Цей показник на 16% перевищив минулорічний.