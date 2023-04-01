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В Україні сьогодні почав діяти закон про е-резидентство

Іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет в онлайні. 

В Україні сьогодні почав діяти закон про е-резидентство
Фото: Depositphotos/Lenets Tatsiana

Відсьогодні в Україні почав діяти закон про е-резидентство, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Незабаром відбудеться тестування проєкту для держорганів, а після затвердження всієї необхідної додаткової нормативно-правової бази іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет в онлайні. 

Зараз команда Мінцифри разом з НБУ, МЗС, Мін’юстом, МВС, СБУ та Державною податковою службою працюють над нормативно-правовою базою, яка дозволить запустити проєкт повноцінно. 

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Крім того, органи влади протестують сервіс, за допомогою якого іноземці зможуть подавати заявку на отримання статусу е-резидента. 

“Після завершення тестування плануємо залучити близько 1000 е-резидентів. Очікуємо на надання останнього дозволу від НБУ, який допоможе запустити проєкт повноцінно. Ідеться про можливість для е-резидентів переказувати кошти на власний рахунок за кордоном у валюті. Для українського бюджету проєкт нестиме додаткові прибутки”, − зазначив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков. 

Запуск проєкту е-резидентства дозволить іноземцям:

  • ставати підприємцями в Україні онлай;
  • дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;
  • підписувати документи електронним підписом;
  • дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;
  • сплачувати податки на пільгових умовах.

Згідно із законом, е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні. Це означає, що е-резиденти надаватимуть послуги виключно іншим іноземцям. 

Громадяни Росії та країн, що входять у «сірий» чи «чорний» список FATF, стати е-резидентами не зможуть.

Нагадаємо, у 2022 році IT-індустрія сплатила до бюджету України 32,2 млрд гривень податків. Цей показник на 16% перевищив минулорічний.

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