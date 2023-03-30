Із портів Великої Одеси відправилися шість суден із українським продовольством

Станом на вечір 30 березня 89 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини.

30 березня з портів Великої Одеси вийшли шість суден із українським продовольством.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Серед кораблів є, зокрема, балкер Serenity Ibtihaj зі 27 тисячами тонн пшениці для Єгипту.

За інформацією міністерства, ця африканська країна отримала вже мільйон тонн української агропродукції від початку роботи "зернової ініціативи". Зерно сюди доставили 44 судна.

"Оскільки Єгипет переживає фінансову кризу, то країна залежить від системних постачань зерна та стабільної ціни. Ці потреби країни здатна забезпечити планомірно працююча "Зернова ініціатива". На останньому тендері Єгипет придбав ще одну нову партію української пшениці обсягом 120 тисяч тонн. Вона буде відправлена наступного місяця", - повідомили в Мінінфраструктури.

У відомстві підкреслили, що міжнародна спільнота "могла б отримувати більше української агропродукції, якби росіяни цілеспрямовано не сповільнювали інспекції суден в Босфорі".

"Станом на вечір 30 березня, 89 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини", - додали у міністерстві.

До речі, із 1 серпня з портів Великої Одеси 857 суден експортували 26,2 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, Україна закупить для країн Африки додатково 125 тисяч тонн пшениці або кукурудзи,

Тим часом Євросоюз хоче збільшити допомогу фермерам у ЄС, які допомагають експортувати українське зерно.