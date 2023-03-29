Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці у нужденні країни завдяки “зерновій ініціативі”, - Мінагро

У Міністерстві заявили, що Україна попри війну та набагато меншу кількість населення покриває значні обсяги продовольчих потреб цих країн.

Міністерство аграрної політики та продовольства вважає, що Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці у нужденні країни завдяки “зерновій ініціативі”.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“Попри війну, завдяки продовольчій ініціативі Grain from Ukraine Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці в такі нужденні країни, як Ефіопія, Кенія та Ємен. Нагадаємо, в рамках ініціативи днями з українського порту відбуло гуманітарне судно з 30 тис. тонн пшениці до Ємену”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за 9 місяців маркетингового року Україна вже відправила 293,3 тис. тонн пшениці до Ефіопії, що покриває 20% імпортних потреб країни в цій культурі. Річна потреба становить 1,5 млн тонн (дані USDA). До війни показник відправок української с/г продукції у цю країну становив 35% їх закупівель.

На 13% (283 тис. тонн) за сезон Україна змогла покрити імпортні потреби Кенії. Цей показник є близьким до довоєнного: тоді наша країна забезпечила Кенію на 16% від її потреб. Щорічно, аби прогодуватися, їм необхідно завозити 2,2 млн тонн пшениці.

Через війну Росії проти України найменше наразі вдалося покрити імпортні потреби Ємену: лише 216,1 тис тонн із 3,8 млн тонн необхідних, що становить тільки 6%. У попередньому сезоні Україна відправила туди 700 тис. тонн, покривши потреби Ємену на 20%. Однак завдяки міжнародним партнерам, які долучаються до програми Grain from Ukraine, Україна ще має шанси наблизитися до довоєнних показників і попередити голод у цій нужденній країні.

За даними Світового банку, за останні два десятки років кількість населення Ефіопії, Кенії та Ємену стрімко зросла. Чисельність Ефіопії збільшилася майже удвічі і наразі становить понад 120 млн. Приріст населення Кенії за той же період становить 20 млн, а Ємену – 14 млн. Україна попри війну та набагато меншу кількість населення покриває значні обсяги продовольчих потреб цих країн.

Загалом до нужденних країн (Ефіопія, Сомалі, Судан, Ємен тощо) за час роботи «зернового коридору» було відправлено майже 1 млн тонн пшениці. А до Африки за цей же період поїхало понад 3 млн тонн української агропродукції. У рамках продовольчих гуманітарних програм ООН та Grain from Ukraine до країн, які потребують української с/г продукції, відправлено 525,8 тис. тонн збіжжя.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині викрили корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою". За хабарі зловмисники "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів.