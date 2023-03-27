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На Одещині викрили корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"

За хабарі зловмисники "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів.

На Одещині викрили корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах "зернової угоди". За хабарі вони "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів. А за відмову сплачувати "данину»" - погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.

Співробітники СБУ задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів.

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За кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали до 40 американських центів.

У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового "завдатку". Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, "Зкрнова угода", яку підписали Україна, ООН та Туреччмна, почала роботу 22 липня 2022 року, а перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.

18 березня 2023 року угоду було пролонговано ще на 120 днів.

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