Люди не постраждали.

Сьогодні близько 10:30 ранку російські військові обстріляли ракетами С-300 Дружківку на Донеччині. Влучання ракети повністю зруйнувало дитячий будинок.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Ракетного удару зазнала Дружківка. Дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у жертв та постраждалих на даний час немає.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, сьогодні приблизно у той самий час окупанти обстріляли ракетами Слов’янськ. Внаслідок атаки є загиблі і поранені.