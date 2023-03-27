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Росіяни обстріляли ракетами Дружківку: повністю зруйнований дитячий будинок

Люди не постраждали.

Росіяни обстріляли ракетами Дружківку: повністю зруйнований дитячий будинок
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Сьогодні близько 10:30 ранку російські військові обстріляли ракетами С-300 Дружківку на Донеччині. Влучання ракети повністю зруйнувало дитячий будинок.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Ракетного удару зазнала Дружківка. Дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у жертв та постраждалих на даний час немає.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

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Нагадаємо, сьогодні приблизно у той самий час окупанти обстріляли ракетами Слов’янськ. Внаслідок атаки є загиблі і поранені. 

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