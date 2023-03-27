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У Маріуполі підірвали авто начальника "управління поліцією"

Окупант отримав контузію. 

У Маріуполі підірвали авто начальника "управління поліцією"
Ілюстративне фото
Фото: Іван Федоров у Telegram

У понеділок 27 березня о 8:07 ранку у захопленому Маріуполі пролунав вибух. 

Про це повідомляє у Telegram Маріупольська міська рада.

Згідно з повідомленням, вибух прогримів в районі ринку Бахчиванджи, Приморський район, проспект Будівельників. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.

“Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом”, – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Нагадаємо, сьогодні вранці в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало кілька вибухів. 

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