У Маріуполі підірвали авто начальника "управління поліцією"

У понеділок 27 березня о 8:07 ранку у захопленому Маріуполі пролунав вибух.

Про це повідомляє у Telegram Маріупольська міська рада.

Згідно з повідомленням, вибух прогримів в районі ринку Бахчиванджи, Приморський район, проспект Будівельників. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.

“Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом”, – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, сьогодні вранці в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало кілька вибухів.