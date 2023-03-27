Учора президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послом доброї волі актором Орландо Блумом та командою ЮНІСЕФ.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Зустрівся із послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом та командою ЮНІСЕФ – організації, яка займається гуманітарною підтримкою й захистом дітей. ...Ми обговорили питання відбудови нашої країни, нашої шкільної інфраструктури. Я вдячний за цю допомогу. Ми домовилися, щоб наші команди працювали над кількома напрямами", – сказав президент.

Це, зокрема, питання повернення українських дітей, депортованих до країни-агресора, створення бомбосховищ у закладах освіти, а також технічне забезпечення дистанційного навчання в тих районах, де неможливо навчатися офлайн через відповідні загрози.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

За словами Зеленського, Орландо Блум давно й змістовно працює напрямом захисту дітей. Актор відвідував Донбас ще до повномасштабного вторгнення і бачив, що принесла Україні російська агресія.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Володимир Зеленський подякував актору Бенедикту Камбербетчу за підтримку України.