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Готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці: СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ

Також зловмисники збирали інформацію про місця базування і переміщення Збройних сил. 

Готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці: СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях. До складу групи входило восьмеро місцевих жителів.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Один з них використовував для прикриття статус помічника народного депутата України та посвідчення журналіста. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів. У “зоні особливої уваги” ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ.

Фото: СБУ

Окрім того агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині. Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі. Ще четверо перебувають на території країни-агресора. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Фото: СБУ

За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом РФ у Харкові.

Після 24 лютого минулого року ФСБ “активувала” свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Також у їхніх помешканнях виявлено російську символіку та прокремлівську літературу. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Фото: СБУ

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Нагадаємо, Служба безпеки встановила особи і повідомила про підозри 21 колаборанту так званого "МВС" Херсонщини.

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