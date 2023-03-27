Готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці: СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях. До складу групи входило восьмеро місцевих жителів.
Про це повідомляє у Telegram СБУ.
Один з них використовував для прикриття статус помічника народного депутата України та посвідчення журналіста. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів. У “зоні особливої уваги” ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ.
Окрім того агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині. Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій.
Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі. Ще четверо перебувають на території країни-агресора. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності.
За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом РФ у Харкові.
Після 24 лютого минулого року ФСБ “активувала” свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Також у їхніх помешканнях виявлено російську символіку та прокремлівську літературу. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
Нагадаємо, Служба безпеки встановила особи і повідомила про підозри 21 колаборанту так званого "МВС" Херсонщини.