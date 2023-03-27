Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
На Кубі сьогодні відбутьcя вибори на тлі найбільшого відтоку населення з часів революції
На Кубі сьогодні відбутьcя вибори на тлі найбільшого відтоку населення з часів революції
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
ГоловнаСуспільствоВійна

У МЗС відповіли на звіт ООН про "дискримінаційний характер" обшуків на обʼєктах УПЦ МП

Управління Верховного комісара Організації Обʼєднаних Націй висловило стурбованість через слідчі дії. 

У МЗС відповіли на звіт ООН про "дискримінаційний характер" обшуків на обʼєктах УПЦ МП
Виявили під час обшуків в УПЦ МП (ілюстративне фото)
Фото: СБУ

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував звіт Управління Верховного комісара Організації Обʼєднаних Націй про "дискримінаційний характер" обшуків у будівлях УПЦ МП

"Україна – демократична держава, в якій ґарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку. Закликаємо УВКПЛ утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах", – зазначив він. 

У звіті УВКПЛ заявили, що в деяких випадках співробітники СБУ допитували священнослужителів УПЦ МП з використанням поліграфа. 

"УВКПЛ стурбоване, що дії держави, спрямовані проти УПЦ, можуть мати дискримінаційний характер. УВКПЛ також нагадує про необхідність забезпечення того, щоб усі особи, яким висунуто кримінальні звинувачення, користувалися всім спектром прав на справедливий судовий розгляд", – йдеться в звіті.

Нагадаємо, що під час численних обшуків на обʼєктах УПЦ МП в різних регіонах правоохоронці виявляли докази роботи на Росію, зокрема прокремлівські методички. Ворожі наративи окремі священнослужителі поширювали серед вірян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також