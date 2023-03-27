У МЗС відповіли на звіт ООН про "дискримінаційний характер" обшуків на обʼєктах УПЦ МП

Виявили під час обшуків в УПЦ МП (ілюстративне фото)

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував звіт Управління Верховного комісара Організації Обʼєднаних Націй про "дискримінаційний характер" обшуків у будівлях УПЦ МП.

"Україна – демократична держава, в якій ґарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку. Закликаємо УВКПЛ утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах", – зазначив він.

У звіті УВКПЛ заявили, що в деяких випадках співробітники СБУ допитували священнослужителів УПЦ МП з використанням поліграфа.

"УВКПЛ стурбоване, що дії держави, спрямовані проти УПЦ, можуть мати дискримінаційний характер. УВКПЛ також нагадує про необхідність забезпечення того, щоб усі особи, яким висунуто кримінальні звинувачення, користувалися всім спектром прав на справедливий судовий розгляд", – йдеться в звіті.

Нагадаємо, що під час численних обшуків на обʼєктах УПЦ МП в різних регіонах правоохоронці виявляли докази роботи на Росію, зокрема прокремлівські методички. Ворожі наративи окремі священнослужителі поширювали серед вірян.