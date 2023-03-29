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Україна зможе отримати енергетичну допомогу від 15 країн

У цьому переліку додалися країни, з якими Україна не має кордонів.

Україна зможе отримати енергетичну допомогу від 15 країн
голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький
Фото: Анна Стешенко

Національна енергетична компанія «Укренерго» підписала з 15 системними операторами європейського енергетичного об’єднання ENTSO-E угоду, яка дозволить компанії звертатися по допомогу в непередбачуваних ситуаціях.

Про це заявив очільник Укренерго Володимир Кудрицький, інформує Радіо Свобода.

«Угода є ще одним важливим внеском в енергетичну стабільність і стійкість України. Завдяки солідарності та рішучості наших друзів «Укренерго» може розраховувати на більшу екстрену допомогу. Сьогодні українська мережа ще сильніша, а це означає, що українці матимуть світло вдома навіть у найтемнішу пору», – сказав Кудрицький.

За його словами, дотепер Україна могла розраховувати на підтримку від енергосистем сусідніх держав. З підписанням нової угоди коло держав, у яких за потреби можна буде запитувати аварійну допомогу, розширилося й включає енергосистеми, з якими Україна не межує.

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Нагадаємо, що у середу, 29 березня, у столиці та 12 областях України були введені аварійні відключення світла через погіршення погодних умов.

У Києві та Київській області 29 березня увечері графіки відключень світла були скасовані.

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