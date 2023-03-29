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У Києві та на Київщині скасували стабілізаційні відключення світла

Але ситуація в енергосистемі залишається складною.

У Києві та на Київщині скасували стабілізаційні відключення світла

У Києві та Київській області 29 березня увечері перестали діяти графіки відключень світла.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

"Укренерго" скасував обмеження у Києві та області, що дозволяє повернути світло всім мешканцям регіону", - розповіли у ДТЕК.

Водночас у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається досить складною.

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Нагадаємо, що у середу, 29 березня, у столиці та 12 областях України введені аварійні відключення світла через погіршення погодних умов.

28 березня у восьми областях України виникли проблеми з електропостачанням через штормовий вітер, сніг із дощем та пошкодження мереж операторів систем розподілу.

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