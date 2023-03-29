Уряд запроваджує пілотні проєкти відновлення звільнених населених пунктів

Обрано по одному населеному пункту для проєктів в п'яти областях.

Очільник уряду Денис Шмигаль провів нараду щодо пілотних проєктів із відновлення населених пунктів на звільнених територіях.

Про це Шмигаль написав у Телеграм.

"Визначили дати й перші проєкти комплексної відбудови за новим законодавством на звільнених територіях. Обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться відновлення за принципом build back better. Ідеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе відновлюватиметься з урахуванням вимог безпеки", - написав Шмигаль.

За його словами, на нараді також обговорили технічні питання щодо запуску механізмів компенсації за пошкоджене та зруйноване майно.

"Закон уже ухвалений та підписаний президентом. Найближчим часом цей інструмент (компенсації за зруйноване майно - ред.) повинен запрацювати", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що наразі жителі Київської області надали 55 102 заяви на компенсацію зруйнованого житла, його загальна площа – 4 млн 501 тис. 538 квадратних метрів.