Держбюджет України отримав грант від США на $1,25 млрд

Кошти спрямують на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО.

29 березня до державного бюджету України надійшли грантові кошти від США у розмірі 1 млрд 253 млн доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Україна отримала кошти від Сполучених Штатів через Цільовий фонд Світового банку у межах четвертого додаткового фінансування для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

Кошти спрямують на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії наша держава вже отримала від США $15,5 млрд у вигляді грантів.

Нині в Україні впроваджують спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україн". Його вартість - $14,9 млрд та €1,4 млрд. Це позики МБРР, кредити МАР і гранти Цільового фонду багатьох донорів.

Нагадаємо, напередодні прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає цього року другий грант від Сполучених Штатів у розмірі понад 2,5 млрд доларів та ще 150 млн доларів від інших партнерів.

Канада в цьому році надасть нашій державі кредит майже на 2 млрд доларів.