"Радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів", - зазначив міністр оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив відео з тест-драйву американських бронемашин Strykers і Cougars.

У своєму твітері міністр оборони зауважив, що військова техніка "тепер у вправних руках українських Десантно-штурмових військ".

"Я радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Вона наблизить нас до перемоги", - додав глава Міноброни.

🇺🇸Strykers & Cougars are now in the capable hands of 🇺🇦Air Assault Forces.

Took them for a test drive. I’m glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.

They will bring us closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/xQCcAElvm4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 30, 2023

Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини оприлюднило перелік останньої наданої Україні військової допомоги, серед якої -18 танків Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder із боєприпасами, а також броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки і танки для розмінування.

А уряд Північної Македонії ухвалив рішення безоплатно дати Україні вертольоти Мі-24.