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Резніков провів тест-драйв американських бронемашин Strykers і Cougars

"Радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів", - зазначив міністр оборони.

Резніков провів тест-драйв американських бронемашин Strykers і Cougars
Міністр оборони України Олексій Резніков
Фото: скриншот відео

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив відео з тест-драйву американських бронемашин Strykers і Cougars.

У своєму твітері міністр оборони зауважив, що військова техніка "тепер у вправних руках українських Десантно-штурмових військ".

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"Я радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Вона наблизить нас до перемоги", - додав глава Міноброни.

Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини оприлюднило перелік останньої наданої Україні військової допомоги, серед якої -18 танків Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder із боєприпасами, а також броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки і танки для розмінування.

А уряд Північної Македонії ухвалив рішення безоплатно дати Україні вертольоти Мі-24.

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