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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Окупанти обстріляли Марганецьку громаду.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Сьогодні, 30 березня, російські окупаційні війська завдали удару по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Протягом дня в області було тихо, втім надвечір окупанти вдарили з артилерії по Нікопольському району”, - написав Лукашук. 

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Він уточнив, що під удар потрапила Марганецька громада. 

Території обстрілу обстежуються, його наслідки встановлюються. Наразі відомо, що люди не постраждали.  

В інших районах області протягом дня минулось без обстрілів. 

Нагадаємо, зранку 30 березня російські військові завдали авіаударів по селу Львове у Херсонській області.

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