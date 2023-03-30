Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Сьогодні, 30 березня, російські окупаційні війська завдали удару по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Протягом дня в області було тихо, втім надвечір окупанти вдарили з артилерії по Нікопольському району”, - написав Лукашук.

Він уточнив, що під удар потрапила Марганецька громада.

Території обстрілу обстежуються, його наслідки встановлюються. Наразі відомо, що люди не постраждали.

В інших районах області протягом дня минулось без обстрілів.

Нагадаємо, зранку 30 березня російські військові завдали авіаударів по селу Львове у Херсонській області.