В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка, - Генштаб

Росармія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На згаданих напрямках українські бійці відбили 47 атак окупантів.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога.

Водночас росіяни завдали одного ракетного і три авіаційні удари, здійснили п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 30 березня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також населених пунктів Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки на Харківщині;

оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також населених пунктів Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки на Харківщині; на Куп’янському та Лиманському протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, а саме: Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області;

та протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, а саме: Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області; на Бахмутському рашисти продовжують штурмові дії міста Бахмут. Українські захисники відбивають численні атаки противника. Протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка, Бахмут Донецької області;

рашисти продовжують штурмові дії міста Бахмут. Українські захисники відбивають численні атаки противника. Протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка, Бахмут Донецької області; на Авдіївському та Мар’їнському противник вів наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку, Георгіївку, Курахове та Новомихайлівка Донецької області;

та противник вів наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку, Георгіївку, Курахове та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському протягом доби загарбники здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області;

протягом доби загарбники здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському росіяни здійснили обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області; Марганець і Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 березня, російські військові обстріляли з різних видів озброєння 92 населені пункти у восьми областях України.