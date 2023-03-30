Жителю окупованого Криму дали 10 років за спробу підпалу військкомату

Чоловіка також звинуватили у тому, що він нібито готувався підірвати шляхи залізничного сполучення.

Російський суд в окупованому Криму засудив до 10 років позбавлення волі місцевого жителя, який намагався підпалити будівлю військового комісаріату в Сімферополі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

Імʼя підсудного не повідомляється. Однак, за даними ЗМІ, може йтися про 39-річного жителя села Піонерське Ігоря Купича.

За рішенням суду перші три роки кримчанин проведе у вʼязниці, решту строку - у виправній колонії суворого режиму.

За версією обвинувачення, чоловік, який виступає проти військового вторгнення в Україну, в травні 2022 року "здійснив диверсію", намагаючись підпалити військкомат "з метою підриву обороноздатності та економічної безпеки Росії". У травні 2022 року російські ЗМІ повідомляли, що в Сімферополі у військкомат на вулиці Сельвінського кинули коктейль Молотова, але спалаху не сталося.

Крім того, суд вважає доведеним, що житель Криму нібито готувався підірвати шляхи залізничного сполучення.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в тимчасово окупованому Сімферополі росіяни утримують громадянина України, кримчанина Дмитра Папенка. Його затримали ще ще 1 грудня 2022 року і звинуватили у "шпигунстві".