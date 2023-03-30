Полковник Ілюхін на фронті з 2014 року.

На Youtube-каналі “Гвардії наступу” вийшов другий випуск однойменного шоу. Цього разу героєм є полковник Артем Ілюхін, командир 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж».

Артем Ілюхін на фронті від 2014 року. Учасник боїв за Луганський аеропорт, Дебальцеве, Мар'їнку, Маріуполь. 24 лютого 2022 разом з батальйонно-тактичною групою нашої бригади прийняв бій в районі Станиці Луганської, майже місяць тримав оборону Рубіжного.

Захищав Гостомель, разом із бригадою брав участь в обороні Бахмута. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Артем Ілюхін розповідає:

про те, як його бригада знищила шість російських гвинтокрилів та роту ворожого десанту під час боїв за аеропорт “Гостомель”;

про ідеальний штурм;

про жінок у армії з «корисним коефіцієнтом 120%»;

про помилки новобранців;

про долю ветеранів тощо.

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