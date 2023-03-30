​Окупанти обстріляли за добу 92 населених пункти у восьми областях України, – ОВА

За минулу добу, 29 березня, російські військові обстріляли з різних видів озброєння вісім областей України.

Про це йдеться у зведенні ОВА про ситуацію у регіонах України станом на ранок 30 березня.

Зазначається, що окупанти обстріляли з мінометів, танків, артилерії, РСЗВ, ЗРК С-300 та тактичної авіації 92 населених пункти. Підтверджено ураження 48 об’єктів інфраструктури. Попередньо загинуло 3 людини та 11 дістали поранення.

У Чернігівській області ворог обстріляв Корюківський та Новгород-Сіверський райони із артилерії та АГС. Без жертв і руйнувань.

У Сумській області вчора протягом дня росіяни обстріляли території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської та Середино-Будської громад. Без втрат і руйнувань.

У Запорізькій області ворог здійснив 62 обстріли цивільної інфраструктури Гуляйполя, Чарівного, Залізничного, Малих Щербаків, Гуляйпільського, Новоданилівки, Малї Токмачки, Новоандріївки, Білогір'я, Ольгівського, Червоного, Малинівки, Оріхова. Надійшло 27 повідомлень про руйнування.

Фото: Military media center

У Харківській області на Слобожанському напрямку війська РФ атакували райони понад 15 населених пунктів. Серед них Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове. На Куп'янському напрямку протягом доби артилерійських обстрілів зазнали райони Куп’янська, Колодязного, Дворічної, Западного, Петропавлівки і Кислівки. Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено майно заводу.

Через обстріл села Подоли Куп'янського району пошкоджений житловий будинок. Поранення дістали троє жінок віком 69, 75 та 76 років і були госпіталізовані.

Вчора поблизу Барвінкового Ізюмського району на протитанковій міні підірвався автомобіль. Загинули 16-річний хлопець та 34-річний чоловік. Ще двоє чоловіків, віком 20 та 24 років, з пораненнями були госпіталізовані. На місці підриву піротехніки вилучили 12 протитанкових мін.

У Луганській області поблизу Стельмахівки ворог вів безуспішний наступ. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

У Донецькій області минулої доби російська армія обстріляла Авдіївку, Бахмут, Дружківку, Курахове, Велику Новосілку, Времівку, Новобахмутівку, Новокалинове, Степанівку, Соловйове. Пошкоджено сім житлових будинків (з них три багатоквартирні), гараж, дитсадок, ЛЕП, залізничне полотно. За добу по області один цивільний загинув і 5 людей дістали поранення.

У Миколаївській області у четвер вночі ворог завдавав мінометних обстрілів по береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській області за добу загарбники здійснили 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії. Одна людина загинула та ще одна дістала поранення.

Росіяни завдали авіаційного удару по територіях промислових підприємств в Бериславі. Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Також від вибухової хвилі пошкоджені близько 15 будинків. Пораненого чоловіка доставили до лікарні. Зі звільненої від загарбників території області евакуювали ще 90 людей.