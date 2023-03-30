Прибічники Української православної церкви (московського патріархату) перешкоджають діяльності комісії Міністерства культури та інформаційної політики, яка мала проводити інвентаризацію майна Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Укрінформ.

Представники комісії підтвердили агентству інформацію щодо перешкоджання їхній діяльності.

Водночас представники УПЦ (МП) відмовилися коментувати ситуацію.

Вони разом зі своїми прихильниками також перешкоджають роботі журналістів, зокрема погрожують пошкодженням техніки.

За словами поліцейських, які перебувають на території монастирського комплексу, сутичок не зафіксовано.

На території Києво-Печерської лаври зараз перебувають понад сотню вірян, проходить молебень.

Тим часом ТСН повідомляє, що прихожани УПЦ вигнали комісію, яка прийшла до Лаври, зі словами: “Геть з Лаври, йдіть воювати”.

Зі свого боку, Національна спілка журналістів України заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської Лаври і закликала правоохоронців ретельніше охороняти права роботи співробітників ЗМІ біля Києво-Печерської Лаври. Зокрема, прибічники УПЦ закривають камери, лаються, погрожують побити медійників палками та штовхають журналістів.

Нагадаємо, УПЦ МП таки залишилась у Києво-Печерській лаврі й проводить службу. Договір оренди храмів у них закінчився 29 березня. Станом на ранок 30 березня священники УПЦ МП проводять у лаврі богослужіння.

Сьогодні на територію Києво-Печерського заповідника має прибути комісія і розпочати процес передачі майна лаври державі.