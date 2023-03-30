Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
На півдні Італії стався потужний землетрус
На півдні Італії стався потужний землетрус
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
ГоловнаСуспільствоПодії

Прибічники УПЦ МП перешкоджають діяльності комісії МКІП з передання майна Лаври

Сьогодні має розпочатися процес передачі майна Лаври державі.

Прибічники УПЦ МП перешкоджають діяльності комісії МКІП з передання майна Лаври
Фото: скріншот відео

Прибічники Української православної церкви (московського патріархату) перешкоджають діяльності комісії Міністерства культури та інформаційної політики, яка мала проводити інвентаризацію майна Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Укрінформ.

Представники комісії підтвердили агентству інформацію щодо перешкоджання їхній діяльності.

Водночас представники УПЦ (МП) відмовилися коментувати ситуацію.

Вони разом зі своїми прихильниками також перешкоджають роботі журналістів, зокрема погрожують пошкодженням техніки.

За словами поліцейських, які перебувають на території монастирського комплексу, сутичок не зафіксовано.

На території Києво-Печерської лаври зараз перебувають понад сотню вірян, проходить молебень.

Тим часом ТСН повідомляє, що прихожани УПЦ вигнали комісію, яка прийшла до Лаври, зі словами: “Геть з Лаври, йдіть воювати”.

Зі свого боку, Національна спілка журналістів України заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської Лаври і закликала правоохоронців ретельніше охороняти права роботи співробітників ЗМІ біля Києво-Печерської Лаври. Зокрема, прибічники УПЦ закривають камери, лаються, погрожують побити медійників палками та штовхають журналістів.

Нагадаємо, УПЦ МП таки залишилась у Києво-Печерській лаврі й проводить службу. Договір оренди храмів у них закінчився 29 березня. Станом на ранок 30 березня священники УПЦ МП проводять у лаврі богослужіння.

Сьогодні на територію Києво-Печерського заповідника має прибути комісія і розпочати процес передачі майна лаври державі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також