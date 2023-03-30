​Чотирьох колишніх співробітників Херсонської колонії судитимуть за держзраду

Їм загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення.

За держзраду перед судом постануть четверо колишніх співробітників "Північної виправної колонії № 90" міста Херсон.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"Прокурори затвердили та скерували до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох колишніх співпробітників ДУ «Північна виправна колонія № 90» за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Установлено, що чотири прапорщики внутрішньої служби під час окупації міста почали працювати на ворога. Вони отримали посади так званих «младших инспекторов» у незаконно створеному органі виконання покарань – «Северная исполнительная колония № 90»", - йдеться в повідомленні.

Чоловіки виконували злочинні накази окупантів, за що отримували зарплатню у рублях.

Наразі вони перебувають під вартою, де очікуватимуть на вирок суду.

За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, в листопаді минулого року ДБР затримало зрадника з херсонської колонії, який перед звільненням міста випустив ув’язнених.

А в травні було повідомлено про підозру в держзраді начальнику виправної колонії на Херсонщиині, який розпорядився надати безперешкодний доступ на територію колонії росіянам, де забезпечував їм місця відпочинку та медичну допомогу.