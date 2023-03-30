Засуджений проникав у львівські школи перевдягнутим у жіночий одяг та представлявся потерпілим лікаркою.

У Львові чоловік отримав 8 років за ґратами за розбещення малолітніх дівчат у школах.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Суд визнав киянина винними у закінченому замаху на розбещення малолітньої особи та розбещенні малолітньої особи (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 156 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що засуджений проникав у львівські школи перевдягнутим у жіночий одяг та з медичною маскою на обличчі. Він заходив у жіночий туалет, де очікував на дівчаток. Коли заходили потерпілі – представлявся лікаркою та намагався її «оглянути».

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Також на підставі вироку суду відомості щодо чоловіка підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Нагадаємо, весною минулого року в соцмережах знайшли російського солдата-педофіла, який знущався з немовляти. Алєксєй Бичков служив у другій окремій бригаді спецпризначення з місцем дислокації у Пскові.