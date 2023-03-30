Ми готові забрати депортованих українських дітей-сиріт на кордоні Росії з будь-якою країною ЄС, - Верещук

Вона уточнила, що наразі процес повернення відбувається точково. Він дуже складний і довготривалий.

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що українська сторона готова забрати депортованих Росією дітей-сиріт на кордоні з будь-якою країною ЄС.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Ірина Верещук повідомила, що іноді пошук, всі необхідні процедури та дорога займають багато місяців. У такий спосіб з території РФ вже вдалося забрати 327 дітей. І якщо у малюків є батьки, то цим займаються вони. А для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і батьком, і матір’ю є держава.

“Як представник Уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої – ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон з РФ. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує Росія”, – заявила Ірина Верещук.

Нагадаємо, депортованими до РФ вважаються 19,5 тис. українських дітей. Викрадені 4390 дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування.