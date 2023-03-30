Швейцарську художницю Міріам Кан звинуватили у пропаганді педофілії через її картину про Бучу

Шість французьких асоціацій захисту дітей попросили вилучити картину швейцарської художниці Міріам Кан під назвою “fuck abstraction!”, яку демонструє Токійський палац у Парижі. Про це повідомляє Le Figaro.

Картину експонують в рамках ретроспективи Міріам Кан “Моє серіальне думання”, яка включає більше 200 її робіт від 1980-х до сьогодення. На картині зображена чоловіча фігура, яка взаємодіє з меншою за розмірами фігурою, чиї руки зв'язані за спиною. У поясненні художниці зазначається, що ця робота є коментарем до злочинів проти прав людини, скоєних росіянами в Україні. Кан зазначила, що створила цю роботу після того, як побачила повідомлення про зґвалтування російськими військовими жінок і дітей в Україні та фото масових поховань у Бучі. "Це людина, якій зв'язали руки, зґвалтували перед тим, як убити і викинути на вулицю", – йдеться в поясненні.

Фото: OLIVER BERG/artnews.com Міріам Кан

Картина викликала резонанс серед частини публіки, яка побачила в ній пропаганду педофілії та дитячої порнографії. Обговорення стало настільки широким, що вийшло на найвищий державний рівень: міністр культури Франції Рімі Абдул Малак виступив у парламенті із заявою про те, що свобода самовираження і творчості гарантується законом. В той же час, ультраправі політичні сили разом із кількома організаціями з захисту прав дітей подали позов до суду з вимогою зняти картину з виставки у Токійському палаці.

У свою чергу, Токійський палац випустив заяву про те, що картина Кан є реакцією на реальні жахи, які відбуваються в Україні, і що вона жодним чином не стосується педофілії. У заяві процитували пояснення самої художниці: "Це не діти. Ця картина розповідає про те, як сексуальність використовується як зброя на війні, як злочин проти людства. Контраст між двома тілами показує тілесну силу гнобителя і переможеного, який стоїть на колінах і пригнічений під час війни".

Фото: François Doury/artnet.com Картина Міріам Кан “fuck abstraction!”

Суд розглянув справу на екстренному слуханні в понеділок, 27 березня, і дозволив далі експонувати картину. Суддя Сільві Відаль пояснила: "Цю роботу не можна сприймати поза її контекстом. Робота художниці Міріам Кан має на меті засудити жахи війни, як зазначається в презентаційному документі, розповсюдженому для публіки".

Голова ради директорів Токійського палацу Лоран Дюма привітав це рішення і назвав його “перемогою над мракобіссям”. Виставку Міріам Кан, яка триватиме до 14 травня, вже побачили майже 45 тисяч людей.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що Росія поводиться з українськими дітьми як із “воєнною здобиччю”.