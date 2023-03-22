Росія поводиться з українськими дітьми як із “воєнною здобиччю”, – прокурор МКС Карім Хан

"Росія, схоже, не заперечує обвинувачення проти себе, а скоріше носить його “як знак пошани”.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що Росія поводиться з українськими дітьми як із “воєнною здобиччю”.

Про це пише CNN.

Хан зазначив, що у Римському статуті Женевських конвенцій чітко зазначено, що “ви не можете депортувати цивільних осіб до іншої країни”.

“Ви повинні піклуватися про них. Якщо вони не в безпеці, ви перемістіть їх у безпечну частину України. Якщо це неможливо, нейтральна третя країна. І, здається, це не просто депортація до РФ, їх зустрічають чужі люди, які тепер раптово стали прийомними батьками. А діти – не власність, не здобич війни”, – підкреслив прокурор.

Він додав, що Росія, схоже, не заперечує обвинувачення проти себе, а скоріше носить його “як знак пошани”.

“Діти не є власністю країни, щоб їх висилали з політичних чи якихось ідеологічних мотивів. Це має регулюватися законом, і цей закон має виконуватися”, – сказав Хан.

Прокурор підкреслив, що МКС звернувся до Росії, але вона не отримала відповіді.

Нагадаємо, 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

Ордер видано довічно. Путіна мають заарештувати на територію країн, які ратифікували Римський статут.

Москва відхилила ордери, а речник міністерства закордонних справ заявив, що “Росія не є членом Римського статуту Міжнародного кримінального суду і не несе за ним жодних зобов’язань”.