Головне за день. Вівторок, 21 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі,оборона Бахмута, ракетний удар по Одещині, три нових міністра, 1,5 млрд євро від Євросоюзу. Яким запам’ятається 391-й день повномасштабної війни.

Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на позиції з протитанковим керованим ракетним комплексом (ПТРК)

Росія ввечері 21 березня завдала ракетного удару по Одещині.

Про це повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. Ворожі винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет із моря. Частину з них знищила українська ППО.

CNN повідомило, що рашисти цілилися ракетами в аеродром у регіоні.

За даними ОК " Південь", російська ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

"Було випущено 3 керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. 2 ракети збито силами ППО. 1 ракета влучила у 3-х поверхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату", - повідомили військові.

Наразі відомо про чотирьох потерпілих, троє з них отримали легкі поранення вибуховою хвилею, одну довелося госпіталізувати.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

За добу противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 21 березня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Члени Ставки розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 21 березня – в новині.

Оборона Бахмута триває. Російська армія намагається просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують ворогів.

Загалом уздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії. На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади, повідомив командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський у Телеграм.

"Артилерія 24-ї бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога. А десантники 80-ї бригади стримують штурми противника не даючи йому просунутись вперед", – написав він.

У вівторок, 21 березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з японським прем'єр-міністром Фуміо Кісідою.

"Радий вітати в Києві премʼєр-міністра Японії Фуміо Кісіду - дійсно сильного захисника міжнародного порядку й давнього друга України", - повідомив Зеленський у Телеграм.

За словами президента, Кісіда прибув в Україну саме в той час, коли важливо активізувати глобальне лідерство заради захисту цілей і принципів Статуту ООН та міжнародної безпеки загалом.

Подробиці – в новині.

Верховна Рада призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9131 підтримали 311 народних депутатів.

Міністром освіти і науки призначено Оксена Лісового. За його кандидатуру проголосували 313 народних депутатів.

Ексочільник “Укрзалізниці” Олександр Камишін став міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Для отримання українського громадянства відтепер треба буде скласти іспит на знання мови, історії та Конституції. Верховна Рада України на засіданні 21 березня ухвалила урядовий Закон про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України 7606.

За закон в цілому проголосував 281 нардеп, повідомив кореспондент LB.

«Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року РФ на територію України внесло корективи ставлення держави до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України», — написано у пояснювальній записці.

Тому законом запроваджується комплексний іспит з основ Конституції України, історії України як умови для прийняття до громадянства України, а також приводиться у відповідність до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» виконання умови щодо володіння державною мовою деякими категоріями осіб.

Докладніше – в нашій новині.

Європейський Союз виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро із загального пакета на 18 млрд євро, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

"Сьогодні ми виплатили ще €1,5 млрд Україні. Наша підтримка допомагає Україні функціонувати, захищаючись. Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо майбутнє України", - написала вона.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що з початку повномасштабної війни підтримка ЄС сягнула близько 67 мільярдів євро.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!