З моменту деокупації на Херсонщині від російських мін загинули 16 мирних мешканців

Незважаючи на щоденну роботу піротехніків на деокупованій території Херсонської області, часто відбуваються нещасні випадки через необережність під час виявлення вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Херсонській області.
Зазначається, що з моменту деокупації вже зафіксовано 24 випадки травмування населення вибухонебезпечними предметами. Внаслідок них 20 людей отримали поранення, 16 - загинули.
Головне управління ДСНС України у Херсонській області нагадує дії у разі виявлення вибухонебезпечного предмету:
- Негайно повідомте про знахідку в Службу порятунку за тел. 101.
- Не підходьте до предмета, не торкайтеся і не пересувайте його! Не допускайте до знахідки інших людей.
- Припиніть всі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета.
- Не користуйтеся засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух)
- Дочекайтеся прибуття фахівців, укажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення.
Нагадаємо, поблизу Великої Олександрівки в Херсонській області в лісосмузі на російській міні підірвався чоловік.