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З моменту деокупації на Херсонщині від російських мін загинули 16 мирних мешканців

Ще 20 цивільних отримали поранення.

З моменту деокупації на Херсонщині від російських мін загинули 16 мирних мешканців
Фото: pivdenukraine.com.ua

Незважаючи на щоденну роботу піротехніків на деокупованій території Херсонської області, часто відбуваються нещасні випадки через необережність під час виявлення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Херсонській  області.

Зазначається, що з моменту деокупації вже зафіксовано 24 випадки травмування населення вибухонебезпечними предметами. Внаслідок них 20 людей отримали поранення, 16 - загинули.

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Головне управління ДСНС України у Херсонській області нагадує дії у разі виявлення вибухонебезпечного предмету:

  • Негайно повідомте про знахідку в Службу порятунку за тел. 101.
  • Не підходьте до предмета, не торкайтеся і не пересувайте його! Не допускайте до знахідки інших людей.
  • Припиніть всі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета.
  • Не користуйтеся засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух)
  • Дочекайтеся прибуття фахівців, укажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення.

Нагадаємо, поблизу Великої Олександрівки в Херсонській області в лісосмузі на російській міні підірвався чоловік.

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