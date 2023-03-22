За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Мирне населення від обстрілів не постраждало.

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Сьогодні, 22 березня, російські окупанти обстріляли Краснопільську, Юнаківську, Білопільську та Есманську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, на Краснопільську громаду ворог скинув з БпЛА вибуховий пристрій типу ВОГ.

По території Юнаківської громади оокупанти випустили 7 мін, а по території Есманської громади - 2 міни.

Також з мінометів обстріляли Білопільську громаду, зафіксовані прильоти 11 мін.

Мирне населення від обстрілів не постраждало, руйнувань немає.

Нагадаємо, російська армія вранці 22 березня влаштувала обстріл Запоріжжя. Вогонь окупанти відкрили по житлових будинках та острову Хортиця. Відомо про одну загиблу людину, 25 – госпіталізовані, постраждали двоє дітей.