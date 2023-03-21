ЄС виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у 1,5 млрд євро

Європейський Союз виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро із загального пакета на 18 млрд євро.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

"Сьогодні ми виплатили ще €1,5 млрд Україні. Наша підтримка допомагає Україні функціонувати, захищаючись. Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо майбутнє України", - написала вона.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що з початку повномасштабної війни підтримка ЄС сягнула близько 67 мільярдів євро.

ЄС надав другий транш розміром €1,5 млрд з €18 млрд пакету макрофінансової допомоги.

Підтримка України від 🇪🇺 сягнула близько €67 млрд з початку повномасштабної війни. Європа єдина з нами та стоятиме поряд до нашої перемоги.

@vonderleyen

@VDombrovskis — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 21, 2023

Нагадаємо, Україна та ЄС підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Перший транш Україна отримала 17 січня.