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ЄС виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у 1,5 млрд євро

Перший транш Україна отримала 17 січня.

ЄС виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у 1,5 млрд євро
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро із загального пакета на 18 млрд євро.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

"Сьогодні ми виплатили ще €1,5 млрд Україні. Наша підтримка допомагає Україні функціонувати, захищаючись. Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо майбутнє України", - написала вона.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що з початку повномасштабної війни підтримка ЄС сягнула близько 67 мільярдів євро.

Нагадаємо, Україна та ЄС підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Перший транш Україна отримала 17 січня.

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