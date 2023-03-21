Молдова відновила споживання російського газу

Це поянили тим, що в результаті погодних умов споживання газу в Придністров'ї знизилося.

Молдова відновила споживання газу, що поставляється російським "Газпромом".

Про це повідомив у Telegram голова правління "Молдовагаз" Вадим Чебан, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це пов'язано із тим, що в результаті погодних умов споживання газу в Придністров'ї знизилося.

"Молдовагаз" до кінця березня 2023 року купуватиме для своїх споживачів приблизно 0,7-0,8 млн кубометрів щодня від "Газпрому" і приблизно 1,3-1,5 млн кубометрів щодня від Energocom", - зазначив Чебан.

Із 3 грудня 2022 року Молдова повністю відмовилася від споживання російського газу, спрямовуючи весь отриманий газ обсягом 5,7 млн кубометрів газу на добу в Придністров'я. Там газ використовували для побутових потреб, а також для вироблення електроенергії, розташованої в регіоні Молдавської ГРЕС. Вироблена електроенергія постачалася в Молдову за ціною $73 за кВт.год, що дешевше від електроенергії, яку закуповують у Румунії, за $95 за кВт.год.

Молдова задовольняє свої потреби в електроенергії завдяки власним генеруючим потужностям лише на 20%.

Молдова споживала газ, який держпідприємство Energocom закуповувало на біржі і зберігало в Румунії та Україні. Своїх газових сховищ у країни немає.

Нагадаємо, що на початку березня повідомлялося, що Молдова розглядає можливість укладання довгострокових контрактів на постачання газу та електроенергії з Румунії.