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Польща обіцяє незабаром приєднатись до плану закупівель боєприпасів для України

Для Польщі це можливість для збільшення виробничих потужностей.

Польща обіцяє незабаром приєднатись до плану закупівель боєприпасів для України
Фото: ukrmilitary.com/

Польські дипломати запевняють, що найближчими днями Польща підпише документ про спільну закупівлю боєприпасів для України.

Про це повідомляє RMF24

Поляки пояснюють, що країна не встигла завершити певні внутрішні процедури для такого рішення.

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“Однак це іміджевий провал, тим більше, що 17 країн встигли завершити всі процедури і підписали угоду, котра сьогодні в центрі уваги”, – йдеться у матеріалі.

Польські дипломати запевняють, що Польща буде одним із трьох головних бенефіціарів спільних закупівель ЄС. 

Для країни це можливість для збільшення виробничих потужностей, оскільки Польща із Францією та Німеччиною є одним із найбільших виробників боєприпасів, які потрібні Україні.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу на міністерській зустрічі в Брюсселі погодилися спільно закупити і поставити Україні мільйон боєприпасів до 155-мм артилерії. 

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