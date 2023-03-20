4 млн фунтів зібрали у Лондоні на підтримку розслідування МКС воєнних злочинів Росії в Україні

Для підтримки Міжнародного кримінального суду в його розслідуваннях можливих воєнних злочинів Росії в Україні міжнародна конференція в Лондоні зібрала 4 мільйони фунтів стерлінгів, повідомляє АР.

На конференції у столиці Великобританії зібралися міністри юстиції з більш ніж 40 держав.

"Ми поділяємо переконання в тому, що президент Путін і все керівництво мають бути притягнуті до відповідальності... Переконаймося, що ми підкріплюємо наші слова справами, що ми підкріплюємо нашу моральну підтримку практичними засобами для ефективного розслідування цих жахливих злочинів ", - сказав міністр юстиції Великобританії Домінік Рааб на відкритті конференції.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан зазначив, що ордер на арешт Путіна був не моментом тріумфу, а "похмурою подією", що нагадує світові про те, що спільні міжнародні дії є ключем для встановлення справедливості для України.

"Якщо ми в цей момент світових подій не будемо чіплятися за закон, якщо ми не подивимося на себе і не запитаємо, як ми можемо досягти більшого… ми не тільки втратимо можливість, але в нас може і не бути інших можливостей", — додав Хан.

За словами Рааба, конференція у понеділок, 20 березня, залучила додаткове міжнародне фінансування для МКС, а також інші пропозиції ресурсів із європейських країн, зокрема, підтримку розслідувань та судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Російської Федерації.

У СБУ повідомили, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спецслужба розслідує понад 31 тисячу кримінальних проваджень, які стосуються воєнних та інших злочинів Росії та досліджує наразі понад 16 тисяч фактів незаконного переміщення дітей.