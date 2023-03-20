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В тимчасово окупованому Джанкої лунають вибухи

Про наслідки вибухів поки не повідомляється.

В тимчасово окупованому Джанкої лунають вибухи
Фото: Скріншот з відео

Ввечері 20 березня у тимчасово окупованому росіянами Джанкої в Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляє телеграм-канал “Крымский ветер”.

“Повідомляють, що в Джанкої вибух. І ніби якийсь дрон перед цим помітили”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що перед вибухом біля Євпаторії була помічена активність літаків.

Згодом у Джанкої пролунав ще один вибух. Після цього у місті частково пропало світло.

В небі над Джанкоєм чутно звуки, подібні на дрони, люди тікають з району вокзалу.

Нагадаємо, у Криму окупаційні адміністрації почали формувати плани евакуації своїх працівників. У деяких містах плани вже сформовані й затверджені, зокрема у Красноперекопську.

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