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Головний рабин України закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні

Засідання Кнесету, на якому виступив Моше Асман, було присвячено річниці початку повномасштабної війни в Україні.

Головний рабин України закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні
Фото: Моше Асман

Головний рабин України Моше Асман зробив доповідь на спеціальному засіданні у Кнесеті Ізраїлю. 

Про це повідомив головний рабин України Моше Асман.

Засідання Кнесету, на якому виступив Моше Асман, було присвячено річниці початку повномасштабної війни в Україні.

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“Я подякував державі Ізраїлю за вже надану допомогу, та ту яку планує надати найближчим часом, і закликав до збільшення об‘ємів та позицій якими Ізраїль може дуже допомогти Україні”, - написав головний рабин України. 

Він додав, що провів огляд поточної ситуації та діяльності єврейських громад й організацій, а також шляхів продовження надання допомоги Україні.

Нагадаємо, Ізраїль нещодавно схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем постановки перешкод безпілотникам, які могли б допомогти Україні протистояти іранським БпЛА.

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