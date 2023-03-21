Головний рабин України закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні

Засідання Кнесету, на якому виступив Моше Асман, було присвячено річниці початку повномасштабної війни в Україні.

Головний рабин України Моше Асман зробив доповідь на спеціальному засіданні у Кнесеті Ізраїлю.

Про це повідомив головний рабин України Моше Асман.

Засідання Кнесету, на якому виступив Моше Асман, було присвячено річниці початку повномасштабної війни в Україні.

“Я подякував державі Ізраїлю за вже надану допомогу, та ту яку планує надати найближчим часом, і закликав до збільшення об‘ємів та позицій якими Ізраїль може дуже допомогти Україні”, - написав головний рабин України.

Він додав, що провів огляд поточної ситуації та діяльності єврейських громад й організацій, а також шляхів продовження надання допомоги Україні.

Нагадаємо, Ізраїль нещодавно схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем постановки перешкод безпілотникам, які могли б допомогти Україні протистояти іранським БпЛА.