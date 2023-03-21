Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки

Франція втрачає вплив у своїх колишніх колоніях в Африці. Після того як торік Емманюель Макрон вирішив вивести військових з країн Сахелю та Центральноафриканської Республіки, під «старою французькою політикою» на континенті була підведена риска. Та рішення піти не стало одноосібною ініціативою Парижа. Антифранцузькі настрої в Африці поширюються вже не перший рік. Не останню роль у цьому грають Кремль і угруповання «Вагнер» . Тим часом Китай теж посилює свій вплив на континенті.

Фото: EPA/UPG Під час саміту Росія – Африка в Сочі, 24 жовтня 2019 року.

23–24 жовтня 2019 року, Сочі. Росія проводить перший масштабний саміт Росія – Африка за участі чотирьох десятків голів африканських держав. На той момент французькі солдати ще допомагають Малі, Буркіна-Фасо, Мавританії, Чаду та Нігеру боротися з тероризмом у рамках операції «Бархан». Про угруповання «Вагнер» ще мало хто чув. При владі у Малі – дружній до Парижа Ібрагім Бубакар Кейта, хоча в країни вже відбулося кілька проросійських демонстрацій. У Москві на той момент готують велике повернення на Африканський континент, схоже на те, що відбулося в 1960-х роках, за часів Радянського Союзу. То що ж Франція пропустила і коли все пішло не так?

Москва забирає Малі

Малі — найяскравіший приклад африканської країни, з якою Франція за якісь 10 років перейшла від щасливого симбіозу до скандального розлучення. Коли у 2013 році тодішній президент Франсуа Олланд разом з міністром оборони Жаном-Івом Ле Дріаном запускали операцію «Сервал», вони робили це на прохання Бамако, де побоювалися наступу на столицю джихадистів з регіональних угруповань, пов’язаних з «Аль-Каїдою» та ІДІЛ. Малійці зустрічали французьких військових мало не з квітами, і наступного року операція розрослася, отримала назву «Бархан» і передбачала захист п’яти країн регіону Сахель від радикальних ісламістів. Пізніше до французів долучилися (меншою чисельністю) британці, естонці, данці, шведи та чехи.

Фото: 20minutes.fr Малійці вітають президента Франції Франсуа Олланда під час візиту до Тімбукту, Малі, 2 лютого 2013.

За кілька років настрої змінюються. Французів уже називають не партнером, а «окупаційною силою», кількість антифранцузьких протестів у Малі зростає. Пояснюється це кількома причинами: незагоєними шрамами колоніальної історії, активною російською пропагандою та поведінкою самої Франції. Париж допускається низки помилок, які б’ють по його репутації в Африці та змінюють думку самих французів щодо доцільності операції «Бархан».

58 солдатів з Франції гинуть під час бойових завдань, зокрема, у 2019 році країну шокує зіткнення двох вертольотів через погану внутрішню координацію, що призводить до втрати 13 французьких солдатів. Такі, здавалося б, незначні жертви неприпустимі для Парижа — французи їдуть до країн Сахелю насамперед тренувати африканських військових і організовувати локальну систему оборони. До того ж ця місія заздалегідь планується як тимчасова.

Ставлення місцевого населення до французів теж погіршується. У 2021 році французькі військові завдають повітряного удару по селищу Бунті, вбивши 19 цивільних, які справляли весілля. Удар передбачався по базі джихадистів, і в Парижі кілька місяців наполягають, що до жодних втрат серед мирного населення це не призвело, доки офіційний звіт ООН не доводить протилежне. Приховування правди і відмова від відповідальності з боку французів страшенно нагадують малійцям болісне минуле — так себе поводила Франція-колонізатор.

Фото: EPA/UPG Малійці протестують проти військової присутності Франції в Малі на 60-ту річницю незалежності Малі, Бамако, 22 вересня 2020 р.

Ситуація катастрофічно погіршується з двома воєнними переворотами у 2020 та 2021 роках, у результаті яких до влади приходить хунта, а профранцузького президента Кейта заарештовують. У грудні 2021-го Макрон скасовує візит до Малі, де мав зустріти Різдво з французькими військовими, як робив це в попередні роки у Чаді, Кот-д’Івуарі та на атомному авіаносці «Шарль де Голль» поблизу берегів Єгипту. У той момент лідер Франції посилається на пандемічні та санітарні обмеження, однак пізніше зізнається в небажанні бачитися з представниками хунти: «Ми не можемо залишатися пов’язаними у військовому плані з владою країни, чию стратегію та приховані цілі не поділяємо».

Ці висловлювання та інші подібні з боку міністерства закордонних справ не подобаються Бамако, звідки на початку 2022 року висилають французького посла. У листопаді того самого року Макрон заявляє про кінець операції «Бархан», а в серпні країну залишають останні французькі військові. Розлучення набуває конкретної дипломатичної форми. «Вам тут не раді!», «Франціє, забирайся геть!», «Путіне, допоможи нам!» – скандують малійці на численних протестах, на які подекуди приходять з портретами російського президента. Поява російських символів у момент кризи у відносинах з Францією зовсім не випадковість: по-перше, Москва з 2019 року підгодовує антизахідні настрої в Африці, по-друге, на той момент у Малі вже активно діють «вагнерівці», які тільки й чекають на від’їзд французів, вони займають колишню французьку військову базу в Менаці. Залишається чимало питань про їхню роль у перевороті в країні.

Якщо Макрон не хоче вести подвійну гру і надає перевагу втраті впливу, а не співпраці з хунтою, то от з «Вагнером» нова малійська влада швидко знаходить спільну мову. «Хунта вважає, що «Вагнер» може допомогти їм утриматися при владі. Про боротьбу з тероризмом уже навіть не йдеться», – заявив французький президент.

Фото: EPA/UPG Президент Франції Емманюель Макрон

Буркіна-Фасо — друга зупинка «Вагнера»

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пропагандистські канали «Russia Today» та «Sputnik» були заборонені в ЄС, але вони досі без перешкод транслюються у франкомовній Африці та мають чудові рейтинги. «Sputnik» навіть змінив назву свого колишнього французького сайту на «Sputnik Afrique». Пропаганда крокує і соцмережами: у звіті за липень 2021 року Інститут стратегічних досліджень військової школи (IRSEM) пише про «інформаційну екосистему» Росії в Африці, тисячі сайтів і акаунтів, єдина мета яких — дискредитація Заходу та нагадування про колонізаторські амбіції країн Європи. Повільне, але наполегливе промивання мізків дає результати, і крім Малі, під російський вплив потрапляє Буркіна-Фасо.

У 2017 році новообраний президент Макрон виступав перед забитим ущерть аудиторіумом університету Уагадугу, де говорив про освіту, цінності, кінець «старого світу» і відновлення франко-африканських відносин. Здавалося, ось вона – нова сторінка у співпраці між двома державами. При владі у Буркіна-Фасо тоді був франколюб Рок Марк Крістіан Каборе. Минуло 5 років, і за малійським сценарієм його усунули під час військового путчу. Переворот у Буркіна-Фасо потішив ватажка «Вагнера» Пригожина, який заявив про «нову еру деколонізації».

Прямих доказів втручання «Вагнера» в заколоти в Малі та Буркіна-Фасо наразі немає, а ватажок хунти Буркіна-Фасо навіть пожартував у телеефірі: «Мені кажуть, що до Уагадугу прийшли «вагнерівці». Я запитую, то де ж вони?» За даними французького видання «Jeune Afrique», російські найманці були помічені на летовищі поблизу Уагадугу наприкінці минулого року, а в січні, немов за дивним збігом, хунта Буркіна-Фасо дала Франції тридцять днів на те, щоб останні французькі військові залишили країну, тоді як антифранцузькі протести з російськими прапорами лише посилили суперечності. Париж виконав прохання. Друге франко-африканське розлучення набуло чинності.

Фото: ЗМІ РФ Російський найманець з ПВК «Вагнер» у Центральноафриканській Республіці, Осінь 2022.

Останніми французькими бастіонами в Сахелі залишаються Нігер і Чад. То чи дивно, що в обох країнах теж відбуваються антифранцузькі протести? Військова база в Ніамеї найважливіша в регіоні та налічує дві тисячі французьких солдатів, офіційна мета яких — охороняти кордон між Нігером і Малі, а неофіційна — зберегти в безпеці поклади урану, які на 15% забезпечують ресурсом французькі атомні станції. У Чаді тим часом базується французький центр управління військовими операціями. Та чи надовго?

Чи потрібна Африці французька soft-power?

Інша причина зміщення фокусу з Африки — це те, що, на відміну від Олланда, Макрон вписав у військово-геополітичні пріоритети Франції Індо-Тихоокеанський регіон, де відбувається боротьба за вплив між США та Китаєм. Париж розмістив 7 тис. військових у цій зоні та прагне збільшити цю цифру. Загалом, зі самого початку свого мандата Макрон налаштувався на зміну епохи протекторату на епоху партнерства з колишніми африканськими колоніями, про що свідчило скасування за його ініціативи у 2019 році західноафриканського франка, спільної валюти восьми західноафриканських країн, що була однозначним пережитком колоніалізму. Поступове зменшення військової присутності закладалося в програмі «Бархан» і теж цілком влаштовувало Макрона, який у той момент недооцінив ризик зростання впливу «Вагнера», адже був надто заклопотаний питаннями відновлення довіри до Франції серед африканських держав.

Одним з проявів цієї м’якої сили стала робота з історичним багажем і довгоочікуване визнання ролі і політичної відповідальності Парижа за геноцид у Руанді 1994 року, який забрав 800 тисяч життів. Макрон, щоправда, і далі наполягає на тому, що Франція не була «співучасницею» злочину, але розуміє необхідність визнавати помилки минулого. І повертати борги. Французький президент ініціював повернення розграбованих у колоніальні часи артефактів і витворів мистецтва Беніну та Кот-д'Івуару за прикладом Німеччини, яка торік погодилася повернути Нігеру викрадені в країни британцями культурні цінності колоніальної епохи.

Фото: EPA/UPG

Та всі ці чудові ініціативи аж ніяк не допомагають Франції з рейтингом: за опитуванням, проведеним Радою інвесторів Африки у 2022 році, лідери громадської думки континенту ставлять Францію на шосте місце за привабливістю, тоді як США, Канада, Німеччина, Китай і Британія тримають перші п’ять місць, а Росія дихає у спину з дев’ятої сходинки. У тому самому опитуванні Китай виходить на перше місце, коли респондентів запитують про «найвигідніше партнерство для країн Африки». Це ще один ризик, який недооцінив Париж.

Китай теж знається на м’якій силі: торік КНР інвестувала 40 мільйонів доларів у відкриття освітнього центру в Танзанії, де готують «майбутніх лідерів усієї Африки». За останні 30 років обсяг торгівлі між Африканським континентом і Китаєм зріс з 2 до 282 мільярдів євро, що вчетверо більше, ніж між США та Африкою. Якщо ж говорити про військові амбіції, то з 2017 року у Джибуті вже діє перша військова база Китаю на континенті.

Китайці сильніші за Францію у м’якій політиці та привабливіші економічно для Африки, а росіяни краще за французів задовольняють потребу військових хунт у захисті. Франція програє по всіх фронтах, і турне Центральною Африкою, з якого розпочав весну Макрон, виглядає як остання спроба зберегти обличчя. Нещодавно французький президент навідався до Габону (де у Франції залишається одна база з 350 солдатами), Республіки Конго, Демократичної Республіки Конго і Анголи. У промові напередодні вильоту з Парижа Макрон заявив, що його основна мета — перейти від парадигми Франкафрики до партнерства Франція – Африка. У Парижі з усіх сил намагаються врятувати репутацію в частині континенту, на яку ще не поширилися антифранцузькі настрої, однак жодні промови не змінять того факту, що фокус Африки з Європи переміщується на схід.