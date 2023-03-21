Ердогана висунули на посаду президента Туреччини

31 березня буде опублікований список кандидатів у президенти.

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно висунутий кандидатом на пост очільника держави.

Про це повідомляє Анадолу.

"Єдиний кандидат від "Республіканського альянсу" Ердоган офіційно висунутий кандидатом у президенти на виборах 14 травня, відповідна заява була подана до Вищої виборчої ради з боку представників правлячої Партії справедливості та розвитку та Партії націоналістичного руху", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що 31 березня буде опублікований остаточний список кандидатів у президенти.

Президентські та парламентські вибори у Туреччині заплановані на 14 травня, опонентом чинного президента є лідер Республіканської народної партії Туреччини 74-річний Кемаль Киличдароглу.

11 березня Ердоган переніс дату президентських і парламентських виборів у країні на 14 травня. Вибори мали відбутися в червні, але чинна влада перенесла їх на травень, бо червень нібито збігатиметься з літніми і релігійними святами.