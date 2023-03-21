Ердогана висунули на посаду президента Туреччини

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно висунутий кандидатом на пост очільника держави.
Про це повідомляє Анадолу.
"Єдиний кандидат від "Республіканського альянсу" Ердоган офіційно висунутий кандидатом у президенти на виборах 14 травня, відповідна заява була подана до Вищої виборчої ради з боку представників правлячої Партії справедливості та розвитку та Партії націоналістичного руху", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що 31 березня буде опублікований остаточний список кандидатів у президенти.
Президентські та парламентські вибори у Туреччині заплановані на 14 травня, опонентом чинного президента є лідер Республіканської народної партії Туреччини 74-річний Кемаль Киличдароглу.
11 березня Ердоган переніс дату президентських і парламентських виборів у країні на 14 травня. Вибори мали відбутися в червні, але чинна влада перенесла їх на травень, бо червень нібито збігатиметься з літніми і релігійними святами.