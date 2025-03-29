Напівмери. Поки Кличко і КМВА ділять владу, тренди міської політики визначають арешти

Причому для виявлення проблемних ділянок, приписів, евакуації і встановлення антипаркувальної інфраструктури Тимуру Ткаченку знадобляться відразу декілька департаментів КМДА. Які так до кінця і не зрозуміло, кому підпорядковані. Але вже точно очевидно, що працювати вони не можуть, якщо КМВА не підписує розпоряджень, які стосуються їх функціонування і фінансування.

На цьому тижні начальник КМВА Тимур Ткаченко двічі гучно заявив про себе, виконуючи по суті не властиві йому функції. В понеділок він приділив увагу резонансним наслідкам останньої масштабної дронової атаки на столицю. Під час ліквідації пожеж після влучань рятувальники зіткнулися з серйозними проблемами, дістаючись до будинків, де тривали пожежі, через запарковані подвір'я. Тож КМВА ініціювала цілу низку заходів контролю, які мають впорядкувати проблему паркування.

Фото: facebook Тимура Ткаченко Очільник КМВА Тимур Ткаченко

Чи доведе начальник КМВА свою чергову обіцянку до реалізації, ми ще побачимо. Але вже побачили те, що реальна гостра проблема, пов'язана з цілим букетом болючих питань столиці, пройшла абсолютно повз увагу міського голови цієї столиці.

Другу резонансну війну Тимур Ткаченко розпочав на ще більш не “своїй” території — в сфері тарифів на ЖКГ. Ще в січні Київ провів конкурси на обрання управителів багатоквартирних будинків. Конкурси пройшли тихо, без реклами, і в лютому на сайтах РДА з'явилися скромні оголошення про підвищення тарифів на обслуговування будинків (ЖЕК). Як ми писали, підвищення тарифу стало сюрпризом для абсолютної більшості киян, а процедура конкурсу і і обґрунтованість тарифів викликають питання. Проте до часу це чутливе для великої частини містян питання не коментувалося ніким з міської влади — бо ж хто хоче повідомляти про погане.

До часу — це до того моменту, як самоназвані експерти заявили, що тариф киянам підняв саме начальник КМВА Тимур Ткаченко своїм розпорядженням. Фейкову новину рознесли анонімні телеграм-канали, деякі медіа і навіть муніципальний телеканал Київ. А новина дійсно фейкова — оскільки розпорядження про конкурси робив ще попередник Ткаченка Сергій Попко, та й робив він це з подачі департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА, який ініціював конкурси. І все б собі працювало, як належить, якби не ця хвиля негативного піару, яку не пробачив авторам кампанії Ткаченко.

Дякуючи антипіару, начальник КМВА раптово зрозумів, що з конкурсами, які провели ще в січні, можливо “щось не так” і про всяк випадок скасував розпорядження про їх проведення. І тепер з чиновниками КМДА, громадскістю і депутатами на своїй робочій групі “Прозорість і підзвітність” Тимур Ткаченко аналізує, чому ж провели ті конкурси, яка причина підвищення тарифу і як це все скасувати так, щоб і місто далі працювало, і сміття біля будинків прибирати не припинили.

Характерно, що міський голова Віталій Кличко не прокоментував скасування розпорядження жодним словом. Хоча питання зачіпає інтереси 7600 будинків, тобто більше ніж половини житлового фонду столиці.

Чому мер не бере участі у вирішенні цих питань? Тому що це політична боротьба? Можливо. А ще тому, що він вище за все це, приземлене. У міського голови є сонм заступників, їх майже півтора десятки, а сам він політична фігура, над бійкою. Віталія Кличка показують або біля чогось позитивного в Києві, або за кордоном на зустрічах з політиками, або під час передачі дронів від громади силам оборони. Ну а оскільки першого пункту — чогось хорошого в Києві — давно не було, то залишаються два інші. Які мають презентувати його виключно як політика національного рівня.

Фото: facebook/Віталій Кличко Віталій Кличко з мером Брюсселя Філіпом Клозом обговорили співпрацю міст, Брюссель 20 лютого 2025 року.

Ця зрозуміла, але все ж дивна тенденція ще більше посилилася після старту операції НАБУ “Чисте місто”. Гучні арешти за махінації зі столичною землею зачепили як невідомих загалу депутатів і чиновників КМДА, так і людей, знакових для команди мера — заступника з питань цифрової трансформації Петра Оленича, який курував земельну сферу Києва, і директора КП, “ударівця”, голову земельної комісії Київради Михайла Терентьєва. Їх й інших фігурантів справи арештували, потім вони вийшли під заставу, потім їх викинули з команди. Проте лише розпорядження про звільнення Оленича є офіційно на сайті КМДА. Проконтролювати звільнення інших фігурантів складно, а “ударівець” Терентьєв досі залишається депутатом і головою комісії. Робота якої все ще заблокована.

Всі ці події Віталій Кличко відкоментував за два місяця лише один раз: коли проголосив в сесійній залі Київради про ряд звільнень. Інших обіцянок, вибачень, висновків, перезавантажень досі не було. Як і відгуку міського голови щодо ролі його секретаря міськради Бондаренка, який, судячи з записів прослушки НАБУ, отримував розпорядження по веденню сесій від “смотрящего” Дениса Комарницького. Або про голову виконкому партії “Удар” Артура Палатного, який теж фігурує в записах “офісу Комарницького”, але вже в ролі куратора.

Тому ситуація в київській владі наразі виглядає так: мер міста займається лише хорошим і іноді вимушено реагує на найбільш скандальні новини про свою команду; всі функції реального управління містом делеговані заступникам, які зараз заклопотані перерозподілом сфер впливу на напрямки (потоки), що звільнилися після вибуття колег і втечі з країни Дениса Комарницького; заступники справляються з обов’язками не дуже, тому повсякчас їх обганяє на поворотах проактивний Тимур Ткаченко, закриваючи управління містом не лише у військових питаннях; а Київрада впевнено стагнує — там досі так і не придумали, як запустити земельну комісію після всього, що стало про неї відомо, і з січня не провели ще жодної сесії, де б реально приймалися питання порядку денного.

На тлі цього колапсу всіх гілок традиційної влади Києва майже не здивувала історія, яку нещодавно розказали нам обізнані люди. Багато хто чув, що, між іншими затриманнями, арештували також і гендиректора “Київзеленбуду” та його заступників. ДБР схопила їх на отриманні відкатів від підрядників, що будують парки, і докази були такими беззаперечними (працював агент під прикриттям), що застави “зеленбудівців” навіть більші, ніж у земельних махінаторів офісу Комарницького.

Фото: Київзеленбуд Юрій Бахмат.

Тому і директор, і заступники мають внести по 51 млн грн, щоб вийти на свободу очікувати рішення суду. І наразі вони все ще перебувають в Лук'янівському СІЗО. А там їм дуже зраділи! Бо у керівництва закладу була давня проблема з деревами довкола ізолятора, а прохання “Київзеленбуд” ігнорував роками. Тому “зеленбудівцям” відразу дали телефон і попросили вирішити це питання. І за лічені дні приїхали підлеглі “сидільців” і зробили обрізку.

Тепер кажуть, що з такими темпами арештів невдовзі варто чекати ще й повного ремонту вулиці Дегтярівської (на якій розташований ізолятор). Бо тільки так, схоже, це в Києві і працює.