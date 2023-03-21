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У ЄС закликали накласти санкції на проросійських олігархів у Молдові та Грузії

Обмеження хочуть накласти на тлі зростання побоювань втручання РФ. 

У ЄС закликали накласти санкції на проросійських олігархів у Молдові та Грузії
Протести у Тбілісі
Фото: EPA/UPG

Кілька європейських міністрів закордонних справ у понеділок закликали ЄС накласти санкції на олігархів, причетних до “спроб дестабілізації” в Молдові та Грузії, на тлі зростання побоювань російського втручання. 

Про це пише Politico.

“Ці дві країни стикаються зі спробами дестабілізації, які вимагають від нас максимальної пильності, і можуть виправдати те, що ми починаємо розглядати питання про притягнення до відповідальності за ці спроби”, – заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

Її колеги з Румунії та Естонії також закликали блок застосувати санкції до проросійських олігархів у Молдові.Урмас Рейнсалу з Естонії заявив, що ЄС “несе відповідальність за залучення та створення нового механізму санкцій проти російських агентів, проти тих олігархів у Молдові, які готують переворот”.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до зростання побоювань щодо втручання Москви в колишні радянські республіки – особливо в Молдову, проєвропейський президент якої публічно викрив плани Кремля повалити уряд.

Молдова разом з Україною в червні минулого року отримала статус кандидата в ЄС, тоді як Грузії доведеться спершу здійснити кілька реформ, включно з боротьбою з політичним і економічним впливом олігархів.

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Раніше цього місяця міністр внутрішніх справ Молдови Ана Ревенко заявила, що "Москва, групи інтересів і олігархи-втікачі" об’єднують зусилля, щоб "змінити демократичний курс у Кишиневі", ледь завуальовано посилаючись на проросійського олігарха Ілана Шора, якого звинувачують у фінансування протестів проти проєвропейського уряду Молдови.

Тим часом тисячі людей два тижні тому вийшли на демонстрацію в Тбілісі, протестуючи проти суперечливого законопроєкту про “іноземних агентів”, який, за словами президента Грузії, був “продиктований” Москвою.

Правляча партія "Грузинська мрія" відхилила законопроект через три дні, але дедалі більше грузинів побоюються, що їхній уряд зближується з Москвою під керівництвом партії, яка перебуває при владі з 2012 року. Засновник партії, експрем'єр-міністр Бідзіна Іванішвілі має тісні зв'язки з Росією, де він розбагатів у 1990-х роках.

Нагадаємо, Європейська комісія готує новий законодавчий текст, який дозволить застосовувати санкції до членів сімей відомих російських бізнесменів і жінок.

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