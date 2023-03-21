Верховна Рада призначила міністром освіти і науки Оксена Лісового
Верховна Рада призначила міністром освіти і науки Оксена Лісового
Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
ГоловнаСуспільствоВійна

Найцінніші землі у Криму були віддані російським можновладцям, - Таміла Ташева

Російські окупанти забудовують та руйнують Фороський парк.

Найцінніші землі у Криму були віддані російським можновладцям, - Таміла Ташева
Фото: Facebook/Таміла Ташева

На Міжнародному туристичному форумі “Туризм в Україні: виклики й відновлення” однією з найважливіших тем стала Стратегія відновлення Криму після його деокупації.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в АРК.

Постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева розповіла про вплив окупація Криму відобразилася на туризмі.

Зокрема, найцінніші землі в Криму були віддані російським можновладцям,а кількість відкритих зон для відпочинку щороку зменшується. Також було зафіксовано низку випадків незаконного блокування доступу до моря.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Наразі в Криму відбувається забудова та руйнування унікального Фороського парку, Володимир Путін та його оточення приватизують великі території на Південному узбережжі Криму.

“Наша мета — трансформувати Крим у курорт цілорічного надання туристичних послуг, де у центрі - розважальна та культурно-історична інфраструктура, інтегрована в унікальні чорноморські ландшафти”, – зазначила Таміла Ташева.

Нагадаємо, на північ тимчасово окупованого Кримського півострова російські окупанти звозять через Сімферополь російських військових. Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов вирішив побудувати Криму нову базу для “вагнерівців”, і для цього окупанти хочуть виділити 500 га в одному з гірських районів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також