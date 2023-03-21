Найцінніші землі у Криму були віддані російським можновладцям, - Таміла Ташева

На Міжнародному туристичному форумі “Туризм в Україні: виклики й відновлення” однією з найважливіших тем стала Стратегія відновлення Криму після його деокупації.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в АРК.

Постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева розповіла про вплив окупація Криму відобразилася на туризмі.

Зокрема, найцінніші землі в Криму були віддані російським можновладцям,а кількість відкритих зон для відпочинку щороку зменшується. Також було зафіксовано низку випадків незаконного блокування доступу до моря.

Наразі в Криму відбувається забудова та руйнування унікального Фороського парку, Володимир Путін та його оточення приватизують великі території на Південному узбережжі Криму.

“Наша мета — трансформувати Крим у курорт цілорічного надання туристичних послуг, де у центрі - розважальна та культурно-історична інфраструктура, інтегрована в унікальні чорноморські ландшафти”, – зазначила Таміла Ташева.

Нагадаємо, на північ тимчасово окупованого Кримського півострова російські окупанти звозять через Сімферополь російських військових. Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов вирішив побудувати Криму нову базу для “вагнерівців”, і для цього окупанти хочуть виділити 500 га в одному з гірських районів.