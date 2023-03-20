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Ордер на арешт Путіна виданий довічно, – прокурор МКС

Він може бути відкликаний лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.

Ордер на арешт Путіна виданий довічно, – прокурор МКС
Карім Хан
Фото: EPA

Міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової виданий довічно.

Про це заявив прокурор МКС Карім Хан, передає BBC Radio 4.

"Прокурор МКС Карім Хан заявив, що Володимиру Путіну і уповноваженій у справах дітей Марії Львовій-Бєловій загрожує ордер на арешт до кінця їхнього життя", – йдеться у дописі.

"Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності", – сказав Хан.

Він також зазначив, що ордер може бути відкликаний лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.

Нагадаємо, 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

Ордер означає, що Путіна мають заарештувати на територію країн, які ратифікували Римський статут.

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