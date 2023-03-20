Ордер на арешт Путіна виданий довічно, – прокурор МКС

Він може бути відкликаний лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.

Міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової виданий довічно.

Про це заявив прокурор МКС Карім Хан, передає BBC Radio 4.

"Прокурор МКС Карім Хан заявив, що Володимиру Путіну і уповноваженій у справах дітей Марії Львовій-Бєловій загрожує ордер на арешт до кінця їхнього життя", – йдеться у дописі.

"There's a strengthening of international instruments to ensure there's no safe haven"



ICC Prosecutor Karim Khan says Vladimir Putin & Maria Lvova-Belova, Russian children's commissioner, will face arrest warrants for the rest of their liveshttps://t.co/R38BJecLcP | #R4Today — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 20, 2023

"Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності", – сказав Хан.

Він також зазначив, що ордер може бути відкликаний лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.

Нагадаємо, 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

Ордер означає, що Путіна мають заарештувати на територію країн, які ратифікували Римський статут.