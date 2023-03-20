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США стежитимуть за результатами зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна, – Джон Кірбі

Останнім часом Пекін і Москва посилюють співпрацю і відносини.

США стежитимуть за результатами зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна, – Джон Кірбі
Скріншот відео
Фото: Fox News

США уважно стежитимуть за результатами зустрічей між главою КНР Сі Цзіньпіном і російським президентом Володимиром Путіним. Росія і Китай підривають заснований на правилах міжнародний порядок.

Про це координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив в ефірі телеканалу Fox News.

"Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни", – зазначив речник. 

На його думку, Росія і КНР "хотіли б переписати правила гри у світі".

Кірбі також зазначив, що Пекін і Москва "посилюють свою співпрацю й відносини, особливо останнім часом". Він сподівається, що Сі Цзіньпін триматиме відкритими лінії зв'язку з Джо Байденом, та намагатиметься дізнатися українську позицію за допомогою переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми вважаємо, що китайці повинні почути українську точку зору", – наголосив Джон Кірбі.

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Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден найближчим часом планує провести телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

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