США стежитимуть за результатами зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна, – Джон Кірбі

Останнім часом Пекін і Москва посилюють співпрацю і відносини.

США уважно стежитимуть за результатами зустрічей між главою КНР Сі Цзіньпіном і російським президентом Володимиром Путіним. Росія і Китай підривають заснований на правилах міжнародний порядок.

Про це координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив в ефірі телеканалу Fox News.

"Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни", – зазначив речник.

На його думку, Росія і КНР "хотіли б переписати правила гри у світі".

Кірбі також зазначив, що Пекін і Москва "посилюють свою співпрацю й відносини, особливо останнім часом". Він сподівається, що Сі Цзіньпін триматиме відкритими лінії зв'язку з Джо Байденом, та намагатиметься дізнатися українську позицію за допомогою переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми вважаємо, що китайці повинні почути українську точку зору", – наголосив Джон Кірбі.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден найближчим часом планує провести телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.