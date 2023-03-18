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Прем'єр-міністр Індії планує здійснити влітку офіційний візит до США, – ЗМІ

Індія приймає у себе у вересні саміт “Групи двадцяти”, у фокусі якого буде напад Росії на Україну.

Прем'єр-міністр Індії планує здійснити влітку офіційний візит до США, – ЗМІ
Нарендра Моді і Джо Байден
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден планує цього літа прийняти у себе прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді на державному обіді.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

“Офіційний державний візит є ознакою поглиблення відносин між США та Індією, оскільки адміністрація просуває політику та ініціативи для вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, щоб протистояти можливій зростаючій загрозі з боку Китаю”, – зазначає видання.

Білий дім планує провести державну вечерю у червні, але терміни можуть змінитися.

Індія приймає у себе у вересні в Нью-Делі саміт лідерів “Групи двадцяти”, на якому вторгнення однією з головною тем буде напад Росії на Україну. Наразі невідомо, чи візьме участь у зборах президент Росії Володимир Путін.

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Минулого місяця США та Індія оголосили про Ініціативу щодо критично важливих і нових технологій і план обміну передовими оборонними та обчислювальними технологіями, включно зі спільним виробництвом реактивних двигунів General Electric Co.

Індія не висловилася прямо проти війни Путіна в Україні. Відтак партнерство з критично важливих технологій покликане частково протистояти російському впливу в Індії через зменшення історичної залежності Нью-Делі від Москви щодо військової техніки та зростання тиску з боку Китаю. Американські політичні лідери обох партій прагнули зміцнити зв'язки з Моді.

“Китайсько-російські чинники реальні, але також реальна ідея побудови глибокої, демократичної екосистеми високих технологій, – сказав журналістам радник з національної безпеки США Джейк Салліван. – Отже, геополітика не стоїть осторонь, але вона не є вичерпним поясненням того, що тут відбувається”.

Нагадаємо, раніше Моді закликав G20 подолати розбіжності щодо України.  

На зустрічі міністрів фінансів у лютому Делі побажав уникати використання слова “війна” та обговорювати нові санкції проти росіян. Форум G20 завершився без спільної заяви, у якій більшість країн висловлювалася за засудження війни в Україні.

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