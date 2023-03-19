У Казахстані у день виборів затримують опозиційних активістів

Відомо про блокування людей біля їхніх будинків у різних містах країни.

У столиці Казахстану Астані затримують активістів у день позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє «Радіо Азаттик».

Відомо про блокування людей біля їхніх будинків у різних містах Казасхтану на тлі анонсованих акцій протесту проти дострокових виборів до мажилісу (парламенту) й місцевих масліхатів.

Цивільного активіста Амангельди Джахіна, якого влада зняла з виборів, затримали невідомі в масках і цивільному одязі без пояснень причин. За повідомленнями, затримано й столичного активіста Марата Мусабаєва. Про зовнішнє спостереження біля будинку повідомив і громадянський активіст Марат Жиланбаєв.

Місцева влада відмовила активістам в Астані, Алмати, Аксаї та Костанаї у проведенні мирних акцій протесту 19 березня з вимогою визнати нелегітимними та скасувати дострокові вибори до мажилісу.

За даними ЗМІ, в останні тижні російські компанії засипали своїх партнерів із Казахстану новими проханнями допомогти обійти західні санкції та імпортувати вкрай необхідні товари.