У ПАР заявили, що знають про свої юридичні зобов'язання щодо арешту Путіна

Очікувалося, що президент РФ відвідає ПАР у серпні 2023 року для участі в саміті БРІКС.

Уряд Південно-Африканської Республіки "взяв до відома" рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми як уряд усвідомлюємо свої юридичні зобов’язання", - сказав речник президента ПАР Вінсент Магвеня.

Він також додав, що ПАР відсьогодні до саміту БРІКС, до якого входить також і Росія, "продовжуватиме співпрацювати з відповідними зацікавленими сторонами".

Очікувалося, що Путін відвідає ПАР у серпні 2023 року для участі в саміті лідерів країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР). Нині офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

Голова Мін'юсту Німеччини Марко Бушманн схвалив рішення МКС стосовно ордеру на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також підтримав це рішення.

Президент США Джо Байден також наголосив, що оскільки Путін вчинив військові злочини, ордер на його арешт є виправданим.