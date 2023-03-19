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У ПАР заявили, що знають про свої юридичні зобов'язання щодо арешту Путіна

Очікувалося, що президент РФ відвідає ПАР у серпні 2023 року для участі в саміті БРІКС.

У ПАР заявили, що знають про свої юридичні зобов'язання щодо арешту Путіна
Фото: пресслужба президента РФ

Уряд Південно-Африканської Республіки "взяв до відома" рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми як уряд усвідомлюємо свої юридичні зобов’язання", - сказав речник президента ПАР Вінсент Магвеня.

Він також додав, що ПАР відсьогодні до саміту БРІКС, до якого входить також і Росія, "продовжуватиме співпрацювати з відповідними зацікавленими сторонами".

Очікувалося, що Путін відвідає ПАР у серпні 2023 року для участі в саміті лідерів країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР). Нині офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Нагадаємо, 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

Голова Мін'юсту Німеччини Марко Бушманн схвалив рішення МКС стосовно ордеру на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також підтримав це рішення.

Президент США Джо Байден також наголосив, що оскільки Путін вчинив військові злочини, ордер на його арешт є виправданим.

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